Валерий Карпин: Не платили бы россиянам такие деньги, они бы уезжали в Европу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в очередной раз выразил недовольство лимитом на легионеров в чемпионате России.
– Давайте отталкиваться от реалий от наших, если играем в еврокубках, тогда давайте жить по европейским правилам. Мы опять упираемся в лимит. Почему хорватов больше играет в Европе? Потому что в Хорватии не платят такие деньги, которые платят в Европе молодым игрокам, а у нас в России платят больше, чем в Европе, вот и все. Не платили бы у нас российским игрокам такие деньги, они бы тоже все уезжали в Европу, – сказал специалист в эфире «Матч ТВ».
Сам Карпин сменил «Спартак» на «Реал Сосьедад» в 25 лет. Позже он играл за «Валенсию» и «Сельту».
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