Марсело имеет предложения от «Ювентуса», «ПСЖ» и «Арсенала» Футболист бежит от конкуренции.

Защитник Марсело может покинуть «Реал» после 12 лет пребывания в клубе, утверждает Sport.es. Бразилец не уверен, что получит достаточное количество игрового времени из-за покупки Ферлана Менди.

Его контракт с мадридцами рассчитан до 2022 года. При этом Марсело имеет предложения от «Ювентуса», «Милана», «ПСЖ» и «Арсенала». Агенты футболиста начали работу над уходом из «Реала».

На счету защитника 36 мячей в 486 играх за «Реал» во всех турнирах. Вместе с клубом он выиграл 20 трофеев.