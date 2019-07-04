Марсело имеет предложения от «Ювентуса», «ПСЖ» и «Арсенала»

Защитник Марсело может покинуть «Реал» после 12 лет пребывания в клубе, утверждает Sport.es. Бразилец не уверен, что получит достаточное количество игрового времени из-за покупки Ферлана Менди.
Его контракт с мадридцами рассчитан до 2022 года. При этом Марсело имеет предложения от «Ювентуса», «Милана», «ПСЖ» и «Арсенала». Агенты футболиста начали работу над уходом из «Реала».
На счету защитника 36 мячей в 486 играх за «Реал» во всех турнирах. Вместе с клубом он выиграл 20 трофеев.
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