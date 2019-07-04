Дуглас Сантос советовался с Халком перед переходом в «Зенит» Халк хорошо отозвался о Петербурге.

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос признался, что обсуждал переход в клуб с экс-форвардом петербуржцев Халком.

– Я благодарен «Зениту» за то, что мне выпала честь выступать за этот клуб. Благодарен Богу, всей своей команде и каждому, кто сделал возможным мое пребывание здесь. Хочу поблагодарить всех за гостеприимство, меня очень хорошо приняли – с первого моего шага на русской земле до этой секунды все было отлично. Я очень оптимистично настроен, верю в себя и надеюсь провести здесь отличное время и хорошо играть.

Конечно, прежде всего, мне пришло на ум имя Халка. Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нем, ведь он жил и играл в Петербурге. Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение, и что все будет здорово, – приводит слова Дугласа Сантоса официальный сайт «Зенита».

Халк – первый бразилец в истории «Зенита». Он выступал за клуб с 2012 по 2016 год. Дуглас Сантос стал пятым представителем Бразилии в команде с берегов Невы.