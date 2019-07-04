Дуглас Сантос советовался с Халком перед переходом в «Зенит»

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос признался, что обсуждал переход в клуб с экс-форвардом петербуржцев Халком.
– Я благодарен «Зениту» за то, что мне выпала честь выступать за этот клуб. Благодарен Богу, всей своей команде и каждому, кто сделал возможным мое пребывание здесь. Хочу поблагодарить всех за гостеприимство, меня очень хорошо приняли – с первого моего шага на русской земле до этой секунды все было отлично. Я очень оптимистично настроен, верю в себя и надеюсь провести здесь отличное время и хорошо играть.
Конечно, прежде всего, мне пришло на ум имя Халка. Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нем, ведь он жил и играл в Петербурге. Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение, и что все будет здорово, – приводит слова Дугласа Сантоса официальный сайт «Зенита».
Халк – первый бразилец в истории «Зенита». Он выступал за клуб с 2012 по 2016 год. Дуглас Сантос стал пятым представителем Бразилии в команде с берегов Невы.
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело. Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. «Дерби «Спартака» и ЦСКА в Австрии посмотрели более двух миллионов зрителей»Об организации проходящего в Пеллау предсезонного турнира с участием четырех российских топ-клубов рассказал СЕО компании «Париматч» – титульного спонсора соревнований. «Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе. Сенсация на Кубке Америки: сборная Перу вышла в финал (видео голов)В полуфинальном матче в Порту-Алегри перуанцы разгромили действующих победителей турнира чилийцев (3:0). Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил. Кокориных отправили домой: колония расположена в их родных местахФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также другие соучастники нашумевшего дела отправлены в колонию. «Советский спорт» узнал, чем они там смогут заниматься и что им можно передать. Варламов ушел из «Колорадо». На него претендуют «Айлендерс» и «Каролина»Российский голкипер не хочет возвращаться в Россию. Первый трофей Мусаева: «Краснодар» выиграл австрийский турнирНа предсезонном сборе в Австрии команда Мурада Мусаева выиграла три матча из трех. Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие. Рекорд Фелиша и еще шесть самых дорогих трансферов игроков до 20 летПереход 19-летнего Жоау Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро стал рекордным в нынешнее межсезонье и четвертым за всю историю футбола (больше платили только за Неймара, Килиана Мбаппе и Филипе Коутиньо). Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. Сигнал РПЛ от «Краснодара»: долой лигу автобусов!«Турнир четырех» в Австрии, победителем которого вышел «Краснодар», стал неплохим разогревом перед началом нового сезона. Наш автор подводит итоги. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии. Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может. Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы. Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета. ЦСКА с нулем: армейцы проиграли все три матча в АвстрииНа этот раз они уступили «Ростову». При этом нужно отметить, что Виктор Гончаренко бережет лидеров команды. Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.