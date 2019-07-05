«Вест Хэм» договорился о продаже Арнаутовича в «Шанхай СИПГ» - Советский спорт
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05 июля 2019 09:19ФутболЛипкин Антон

«Вест Хэм» договорился о продаже Арнаутовича в «Шанхай СИПГ»

Тренеры и игроки хотят, чтобы австриец покинул клуб.

«Вест Хэм» близок к тому, чтобы продать форварда Марко Арнаутовича в «Шанхай Сипг» за 25 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

Руководство «молотобойцев» признает, что готово пойти на невыгодный для клуба трансфер ради того, чтобы 30-летний австриец покинул команду, поскольку он может испортить атмосферу в команде.

«Да, это ужасная сделка для нас, но тренеры, персонал и игроки хотят, чтобы он ушел», – приводит источника слова представителя клуба.

Отметим, что в январе Арнаутович продлил контракт с «Вест Хэмом» до 2023 года. После этого его зарплата выросла до 120 тысяч фунтов в неделю.

Форвард провел в команде два сезона. За это время он сыграл в 65 матчах, в которых забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.

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