«Вест Хэм» договорился о продаже Арнаутовича в «Шанхай СИПГ»

«Вест Хэм» близок к тому, чтобы продать форварда Марко Арнаутовича в «Шанхай Сипг» за 25 миллионов евро, сообщает Sky Sports.
Руководство «молотобойцев» признает, что готово пойти на невыгодный для клуба трансфер ради того, чтобы 30-летний австриец покинул команду, поскольку он может испортить атмосферу в команде.
«Да, это ужасная сделка для нас, но тренеры, персонал и игроки хотят, чтобы он ушел», – приводит источника слова представителя клуба.
Отметим, что в январе Арнаутович продлил контракт с «Вест Хэмом» до 2023 года. После этого его зарплата выросла до 120 тысяч фунтов в неделю.
Форвард провел в команде два сезона. За это время он сыграл в 65 матчах, в которых забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.
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