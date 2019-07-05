«Наполи» готов заплатить за Икарди 60 млн евро. Игрок хочет перейти в «Ювентус» - Советский спорт
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05 июля 2019 12:27ФутболГичунцев Артур

«Наполи» готов заплатить за Икарди 60 млн евро. Игрок хочет перейти в «Ювентус»

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Руководство «Наполи» не оставляет попыток подписать этим летом нападающего «Интера» Мауро Икарди.

Согласно источнику, клуб готов заплатить за него 60 млн евро – сумму, прописанную в его контракте.

При этом «Наполи» предлагает аргентинцу выгодные финансовые условия, хотя, сам футболист планирует стать игроком «Ювентуса».

Отмечается, что 26-летний форвард взял паузу, чтобы еще раз обдумать все варианты.

В минувшем сезоне Икарди провел во всех турнирах 33 матча, забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.

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