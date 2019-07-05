«Наполи» готов заплатить за Икарди 60 млн евро. Игрок хочет перейти в «Ювентус»

Руководство «Наполи» не оставляет попыток подписать этим летом нападающего «Интера» Мауро Икарди.
Согласно источнику, клуб готов заплатить за него 60 млн евро – сумму, прописанную в его контракте.
При этом «Наполи» предлагает аргентинцу выгодные финансовые условия, хотя, сам футболист планирует стать игроком «Ювентуса».
Отмечается, что 26-летний форвард взял паузу, чтобы еще раз обдумать все варианты.
В минувшем сезоне Икарди провел во всех турнирах 33 матча, забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.
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