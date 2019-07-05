Пресс-служба «Ахмата»: Представители УЕФА были удивлены инфраструктурой Грозного

Пресс-служба «Ахмата» сообщила об итогах встречи с представителями УЕФА, которые посетили Грозный.
Отметим, что 2013 году организация запретила проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа из соображений безопасности
«Первый приезд был ознакомительным. Дальше будет подготовлен доклад, на основании которого будет приниматься решение. Но члены делегации остались всем довольны, они были очень приятно удивлены футбольной инфраструктурой города и высоким уровнем безопасности.
Надеемся, в основу их доклада перед исполкомом УЕФА ляжет тот факт, что Грозный может претендовать на проведение международных соревнований под эгидой УЕФА», – заявили ТАСС в пресс-службе российского клуба.
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