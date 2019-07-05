Артем Дзюба: В «Спартаке» перед каждой игрой мне слегка угрожали

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вспомнил время, проведенное в московском «Спартаке», за который он отыграл 158 матчей.
«В «Спартаке» я вообще был в подвешенном состоянии. Перед каждой игрой мне слегка угрожали: если где-то не добежишь – тебе хана.
В «Зените» я чувствовал доверие, понимал, что в каких-то моментах мне нужно будет вообще вести игру – были ситуации, когда если б я не двинулся влево или вправо, там бы не было наших игроков», – цитирует нападающего Sports.ru.
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