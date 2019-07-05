ЦСКА проявляет интерес к Оньекуру

Форвард «Эвертона» Генри Оньекуру заинтересовал ЦСКА, сообщает The Mirror. По информации источника, армейцы уже контактировали с «ирисками» по поводу 22-летнего нигерийца.
Оньекуру перешел в «Эвертон» в июле 2017 года из «Эйпена», однако в Англии пока не сыграл ни одного матча. Сначала он вернулся в Бельгию в аренду в «Андерлехт», а прошлый сезон провел также в аренде в «Галатасарае» и забил 16 голов в 44 матчах.
Оньекуру выступает на позиции левого атакующего полузащитника. При этом он также может сыграть на правом фланге или в роли форварда, как выдвинутого, так и оттянутого.
Добавим, что в нынешнее межсезонье ЦСКА выкупил у «Эвертона» права на полузащитника Николу Влашича.
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