ЦСКА проявляет интерес к Оньекуру - Советский спорт
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05 июля 2019 13:38ФутболЛипкин Антон

ЦСКА проявляет интерес к Оньекуру

Армейцы уже общались с «Эвертоном» о нигерийце.

Форвард «Эвертона» Генри Оньекуру заинтересовал ЦСКА, сообщает The Mirror. По информации источника, армейцы уже контактировали с «ирисками» по поводу 22-летнего нигерийца.

Оньекуру перешел в «Эвертон» в июле 2017 года из «Эйпена», однако в Англии пока не сыграл ни одного матча. Сначала он вернулся в Бельгию в аренду в «Андерлехт», а прошлый сезон провел также в аренде в «Галатасарае» и забил 16 голов в 44 матчах.

Оньекуру выступает на позиции левого атакующего полузащитника. При этом он также может сыграть на правом фланге или в роли форварда, как выдвинутого, так и оттянутого.

Добавим, что в нынешнее межсезонье ЦСКА выкупил у «Эвертона» права на полузащитника Николу Влашича.

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