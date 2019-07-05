Жирков и Кержаков продлили контракты с «Зенитом»

Защитник Юрий Жирков, а также голкипер Михаил Кержаков, продолжат выступления за питерский «Зенит».
Сегодня, 5 июля, оба футболиста продлил соглашения с чемпионом России до конца сезона-2019/20.
35-летний Жирков перешел в команду Сергея Семака летом 2016 года. За это время он провел 79 матчей. В активе 32-летнего Кержакова, который является воспитанником питерцев, 20 игр в составе основной команды.
В минувшем сезоне оба игрока помогли коллективу досрочно выиграть РПЛ.
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