Жирков и Кержаков продлили контракты с «Зенитом» - Советский спорт
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05 июля 2019 13:47ФутболГичунцев Артур

Жирков и Кержаков продлили контракты с «Зенитом»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник Юрий Жирков, а также голкипер Михаил Кержаков, продолжат выступления за питерский «Зенит».

Сегодня, 5 июля, оба футболиста продлил соглашения с чемпионом России до конца сезона-2019/20.

35-летний Жирков перешел в команду Сергея Семака летом 2016 года. За это время он провел 79 матчей. В активе 32-летнего Кержакова, который является воспитанником питерцев, 20 игр в составе основной команды.

В минувшем сезоне оба игрока помогли коллективу досрочно выиграть РПЛ.

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