Алли потерял сознание на солнце, отдыхая на пляже в Греции - Советский спорт
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05 июля 2019 14:16ФутболЛипкин Антон

Алли потерял сознание на солнце, отдыхая на пляже в Греции

Полузащитник «Тоттенхэма» отмечал день рождения своей подруги.

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли потерял сознание на пляже во время отдыха на острове Миконос в Греции, сообщает The Sun.

23-летний футболист отмечал день рождение своей подруги модели Руби Мэй и прилег отдохнуть на шезлонг. Через некоторое время девушка поняла, что Алли плохо и попросила охранников помочь перейти ему в тень. По информации источника, Алли потерял сознание из-за того, что слишком много выпил.

Отметим, что Алли и Мэй начали встречаться три года назад, однако в феврале стало известно о том, что пара рассталась. Впрочем, уже в начале июня Мэй была в Мадриде на финале Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» (0:1).

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