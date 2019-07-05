Вячеслав Колосков: Суперкубок УЕФА в Казани? Все будет зависеть от работы местного оргкомитета

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы Казани принять матч за Суперкубок УЕФА.
«На бумаге все очень хорошо и все предпосылки для победы налицо. Однако очень многое зависит от того, как будет работать местный оргкомитет. Недостаточно просто изъявить желание принять матч, нужно убедить УЕФА, что ты лучше, чем остальные кандидаты. В Татарстане надо создать специальный комитет, который будет заниматься исключительно продвижением этой заявки.
Казань готова к такому ажиотажу. Город способен принять и комфортабельно разместить не только команды и их болельщиков, но и интернациональную массу нейтральных поклонников футбола, которые часто посещают такие события. Матч за Суперкубок – это не просто игра за крупный трофей, это настоящий праздник, и будем надеяться, что он придет в Россию», – цитирует Колоскова RT.
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