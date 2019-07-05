«Зенит» пропустил Дугласа Сантоса через тоннель (фото) - Советский спорт
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05 июля 2019 14:24ФутболЛипкин Антон

«Зенит» пропустил Дугласа Сантоса через тоннель (фото)

Бразилец присоединился к новой команде.

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос провел первую тренировку с командой. Перед началом занятия игроки, персонал и тренерский штаб команды устроили 25-летнему бразильцу «приветственный тоннель».

Накануне «Зенит» объявил о переходе Дугласа Сантоса, который предыдущие три сезона провел в «Гамбурге». Контракт с игроком, выступающим на позиции левого защитника, рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

Напомним, в субботу «Зенит» проведет первый официальный матч в новом сезоне. На стадионе «Динамо» чемпионы России разыграют Суперкубок страны с «Локомотивом».

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