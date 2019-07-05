Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»

Ранее эту должность около двух лет занимал Виталий Середин. В СМИ сообщалось, что его отставка была необходимой мерой, так как этого требовали болельщики клуба.
36-летний футбольный специалист с марта 2009 по июнь 2015 года работал в московском «Спартаке».
В сезоне-2018/19 «Факел» занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко. Было сыграно 38 матчей, из которых – 9 побед, 15 поражений и 14 игр вничью.
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