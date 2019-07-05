Мората станет полноценным игроком «Атлетико» за 50 млн фунтов - Советский спорт
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05 июля 2019 15:22ФутболГичунцев Артур

Мората станет полноценным игроком «Атлетико» за 50 млн фунтов

Об этом сообщает The Telegraph.

Испанский форвард Альваро Мората покинет «Челси» и станет футболистом «Атлетико».

Согласно источнику, мадридский клуб заплатит за его трансфер 50 млн фунтов. Именно такую сумму потребовал представитель АПЛ.

26-летний Мората провел вторую часть минувшего сезона в «Атлетико» на правах аренды. Ранее он заявил, что хочет остаться в команде Диего Симеоне.

Добавим, что до переезда в премьер-лигу нападающий выступал за мадридский «Реал».

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