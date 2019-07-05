СМИ: Набиуллин близок к переходу в «Сочи» Ранее команду Александра Точилина пополнил форвард Дмитрий Полоз, который также выступает за питерский клуб.

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Сочи». Об этом сообщает «Чемпионат».

По слухам, российский футболист не хотел переходить в этот клуб. Ему был интересен вариант с трансфером в «Ахмат».

Напомним, Набиуллин перебрался в «Зенит» из «Рубина» в феврале 2018 года. За это время 24-летний игрок провел 22 матча, отдал 2 голевых паса и получил 5 желтых карточек.

Что касается «Сочи», то следующий сезон команда проведет в РПЛ.