«Аякс» недоволен действиями «Ювентуса» и может продать де Лигта в «Барселону» Об этом сообщает Sport.es.

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт до сих пор не решил вопрос с переходом в другой клуб.

Согласно источнику, он договорился о трансфере в «Ювентус», однако, его переход осложняется позицией голландского клуба, который недоволен поведением чемпиона Италии.

Руководство смущает тот факт, что туринцы сначала договорились с футболистом, а потом уже вышли на связь с клубом. Отмечается, что «Аякс» по-прежнему контактирует с «Барселоной» и может продать де Лигта за 75 млн евро.

Ранее сообщалось, агент голландца, Мино Райола, получит от перехода игрока в «Юве» 11 млн евро, что составляет 15% от всего трансфера.