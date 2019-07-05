Эдегор перешел в «Реал Сосьедад»

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор вернулся в чемпионат Испании.
Сегодня, 5 июля, он перебрался в «Реал Сосьедад» на правах аренды до конца сезона-2019/20. Отмечается, в это воскресенье, 7 июля, состоится официальная презентация игрока.
20-летний Эдегор принадлежит мадридскому «Реалу». В минувшем сезоне он выступал под руководством Леонида Слуцкого в «Витессе», где отыграл 38 матчей, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.
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