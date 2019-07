Эдегор перешел в «Реал Сосьедад»

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор вернулся в чемпионат Испании.

Сегодня, 5 июля, он перебрался в «Реал Сосьедад» на правах аренды до конца сезона-2019/20. Отмечается, в это воскресенье, 7 июля, состоится официальная презентация игрока.

20-летний Эдегор принадлежит мадридскому «Реалу». В минувшем сезоне он выступал под руководством Леонида Слуцкого в «Витессе», где отыграл 38 матчей, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: Real Sociedad have reached an agreement with @realmadriden over the transfer of @martinio98. The player will join the club on a one-year loan. #OngiEtorriOdegaard #AurreraReala #RealSociedad 💙⚪⬇ pic.twitter.com/4zF2hAvRH3