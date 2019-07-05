Оле-Гуннар Сульшер: Возможно, «МЮ» совершит еще несколько трансферов В минувшем сезоне команда заняла 5-е место в таблице АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферных планах на летнее межсезонье.

«В этом деле не стоит спешить. Мы уже получили тех игроков, которых хотели. Возможно, «МЮ» совершит еще несколько трансферов», – заявил специалист клубной пресс-службе.

Напомним, этим летом клуб подписал защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Бисаку, а также хавбека «Суонси» Дэниела Джеймса.

По слухам, «МЮ» также претендует на полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша и защитника «Лестера» Гарри Магуайра.