Месси оказал давление на руководство «Барселоны», настояв на трансфере Неймара

Форвард «ПСЖ» Неймар близок к возвращению в «Барселону». Как сообщает Tuttomercatoweb, его переход обойдется клубу в 120 млн евро.
При этом сине-гранатовые отправят во Францию полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, который стал игроком каталонского клуба за 130 млн евро.
Согласно источнику, решающую роль в возвращении Неймара сыграл капитан «Барселоны» Лионель Месси. Он оказал давление на руководство и настоял на трансфере нападающего.
Неймар провел в команде четыре года. За это время он помог коллективу выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
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