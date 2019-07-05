Месси оказал давление на руководство «Барселоны», настояв на трансфере Неймара - Советский спорт
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05 июля 2019 19:32ФутболГичунцев Артур

Месси оказал давление на руководство «Барселоны», настояв на трансфере Неймара

Бразилец покинул «Камп Ноу» летом 2017 года за 222 млн евро.

Форвард «ПСЖ» Неймар близок к возвращению в «Барселону». Как сообщает Tuttomercatoweb, его переход обойдется клубу в 120 млн евро.

При этом сине-гранатовые отправят во Францию полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, который стал игроком каталонского клуба за 130 млн евро.

Согласно источнику, решающую роль в возвращении Неймара сыграл капитан «Барселоны» Лионель Месси. Он оказал давление на руководство и настоял на трансфере нападающего.

Неймар провел в команде четыре года. За это время он помог коллективу выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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