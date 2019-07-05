Насри перешел в «Андерлехт»

Французский полузащитник Самир Насри, находившийся в статусе свободного агента, подписал контракт с «Андрелехтом» по схеме «1+1». Как сообщает Het Laatste Nieuws, на трансфере настоял играющий тренер «пурпурных» Венсан Компани. Вместе с Насри он играл за «Манчестер Сити» с 2011 по 2017 год.
Также в карьере хавбека были «Марсель», «Арсенал», «Севилья», «Антальяспор», «Вест Хэм».
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