Насри перешел в «Андерлехт» - Советский спорт
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05 июля 2019 19:44ФутболКоноплев Александр

Насри перешел в «Андерлехт»

Известный скандалист нашел новый клуб.

Французский полузащитник Самир Насри, находившийся в статусе свободного агента, подписал контракт с «Андрелехтом» по схеме «1+1». Как сообщает Het Laatste Nieuws, на трансфере настоял играющий тренер «пурпурных» Венсан Компани. Вместе с Насри он играл за «Манчестер Сити» с 2011 по 2017 год.

Также в карьере хавбека были «Марсель», «Арсенал», «Севилья», «Антальяспор», «Вест Хэм».

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