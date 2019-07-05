Арнаутович станет одноклубником Халка - Советский спорт
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05 июля 2019 21:29ФутболКоноплев Александр

Арнаутович станет одноклубником Халка

Об этом сообщает talkSPORT.

Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович прошел медобследование в «Шанхай СИПГ». За 30-летнего австрийца китайский клуб заплатит 28 миллионов евро.

Футболист станет одноклубником Халка, Оскара и Одила Ахметова.

Арнаутович выступал за «молотобойцев» с 2017 года. На его счету 22 гола и 12 результативных передач в 65 матчах за лондонцев.

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