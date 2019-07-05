«Ювентус» приобрел защитника «Сассуоло»

«Ювентус» объявил о трансфере защитника «Сассуоло» Мериха Демираля. Футболист обошелся туринцам в 18 миллионов евро, которые будут выплачиваться в течение четырех лет. Стороны подписали пятилетний контракт.
Ранее Демираль выступал за «Альканенсе», лиссабонский «Спортинг» и «Аланьяспор». В минувшем сезоне на его счету три забитых мяча в 34 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах.
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