Президент «Барселоны»: Я знаю, где де Лигт будет играть в следующем сезоне - Советский спорт
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05 июля 2019 22:56ФутболКоноплев Александр

Президент «Барселоны»: Я знаю, где де Лигт будет играть в следующем сезоне

Из Бартомеу вышел бы топ-инсайдер.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что знает, где продолжит карьеру защитник «Аякса» Маттейс де Лигт. Каталонцы хотели приобрести 19-летнего голландца, но смогли удовлетворить его финансовые запросы.

– Знаю, где Де Лигт будет играть в следующем сезоне. Но ничего не могу сказать на данный момент – участвующие стороны должны сами сделать заявления по этому поводу, – сказал Бартомеу в интервью Sport.es.

Ранее сообщалось, что футболист мечтает о переходе в «Ювентус».

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