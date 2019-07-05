Президент «Барселоны»: Я знаю, где де Лигт будет играть в следующем сезоне Из Бартомеу вышел бы топ-инсайдер.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что знает, где продолжит карьеру защитник «Аякса» Маттейс де Лигт. Каталонцы хотели приобрести 19-летнего голландца, но смогли удовлетворить его финансовые запросы.

– Знаю, где Де Лигт будет играть в следующем сезоне. Но ничего не могу сказать на данный момент – участвующие стороны должны сами сделать заявления по этому поводу, – сказал Бартомеу в интервью Sport.es.

Ранее сообщалось, что футболист мечтает о переходе в «Ювентус».