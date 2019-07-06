Агент: 80 %, что Жерсон перейдет во «Фламенго» - Советский спорт
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06 июля 2019 01:03ФутболКоноплев Александр

Агент: 80 %, что Жерсон перейдет во «Фламенго»

«Динамо» не получит желаемого?

Полузащитник «Ромы» Жерсон, которым интересуется московское «Динамо», скорее всего перейдет во «Фламенго», сообщил отец и агент футболиста Маркос Антонио в интервью Radio Brasil.

– Моим сыном интересуются разные клубы. Мы будем выбирать лучший вариант без оглядки на финансовые условия. Мы провели отличные переговоры с «Фламенго». 80 %, что сын перейдет туда. Полагаю, что из чемпионата Бразилии ему будет легче попасть в сборную, – сказал Антонио.

Жерсон в минувшем сезоне выступал за «Фиорентину» на правах аренды . В 40 матчах серии A и Кубка Италии центральный полузащитник забил три гола и сделал три результативные передачи.

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