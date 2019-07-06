Милинкович-Савич может стать игроком «Манчестер Юнайтед» Полузащитник «Интера» Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sport Mediaset, спортивный директор римского клуба Игли Таре провел переговоры в Лондоне с представителями английской команды.

Ранее сообщалось, что на хавбека также претендуют «ПСЖ» и «Ювентус».

Напомним, что Милинкович-Савич перешел «Лацио» из «Генка» летом 2015 года за 18 миллионов евро. С тех пор он провел 162 встречи за клуб и записал на свой счет 31 забитый мяч и 23 результативные передачи.

Отметим, что в октябре прошлого года сербский полузащитник подписал с римским клубом пятилетний контракт. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 75 миллионов евро.