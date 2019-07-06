Милинкович-Савич может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sport Mediaset, спортивный директор римского клуба Игли Таре провел переговоры в Лондоне с представителями английской команды.
Ранее сообщалось, что на хавбека также претендуют «ПСЖ» и «Ювентус».
Напомним, что Милинкович-Савич перешел «Лацио» из «Генка» летом 2015 года за 18 миллионов евро. С тех пор он провел 162 встречи за клуб и записал на свой счет 31 забитый мяч и 23 результативные передачи.
Отметим, что в октябре прошлого года сербский полузащитник подписал с римским клубом пятилетний контракт. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 75 миллионов евро.
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