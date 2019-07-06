Воспитанник «Спартака» Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с «Уфой» - Советский спорт
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06 июля 2019 10:25Футбол

Воспитанник «Спартака» Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с «Уфой»

Бывший защитник «Спартака» Тургай Мохбалиев подписал контракт с «Уфой».

«Тургай – правый защитник. Последние шесть лет карьеры провел в академии московского «Спартака». ФК «Уфа» приветствует Тургая и желает ему успешной игры за наш клуб и стремительного прогресса!» - говорится в сообщении пресс-службы уфимской команды, опубликованном в Twitter клуба.

Добавим, что 19-летний защитник в прошедшем сезоне провел 28 матчей за молодежную команду «Спартака», записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.

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