Хасанби Биджиев: Думаю, матч за Суперкубок России получится очень интересным

- Ожидаю напряженной игры, потому что встречи «Зенита» и «Локомотива» всегда принципиальны. Думаю, матч получится очень интересным, плюс еще новый стадион «Динамо» придаст командам мотивации, а зрителям – антуража.
У кого больше шансов победить? До матча, на мой взгляд, фаворитом является «Зенит», учитывая, что он практически полностью сохранил свой состав. А «Локомотив» покинули некоторые игроки, также ослабляет атаку команды отсутствие из-за травмы Фарфана.
При этом у железнодорожников пока не было приобретений именно в линию нападению. А у «Зенита» связка Дзюба – Азмун должна быть готова к игре. Но, естественно, все выяснится на поле, загадывать что-то заранее не стоит, - приводит слова специалиста «Евро-футбол.ру».
Добавим, что встреча за Суперкубок состоится в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19:00 по московскому времени.
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