Хасанби Биджиев: Думаю, матч за Суперкубок России получится очень интересным Бывший вратарь «Локомотива» Хасанби Биджиев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между железнодорожниками и «Зенитом».

- Ожидаю напряженной игры, потому что встречи «Зенита» и «Локомотива» всегда принципиальны. Думаю, матч получится очень интересным, плюс еще новый стадион «Динамо» придаст командам мотивации, а зрителям – антуража.

У кого больше шансов победить? До матча, на мой взгляд, фаворитом является «Зенит», учитывая, что он практически полностью сохранил свой состав. А «Локомотив» покинули некоторые игроки, также ослабляет атаку команды отсутствие из-за травмы Фарфана.

При этом у железнодорожников пока не было приобретений именно в линию нападению. А у «Зенита» связка Дзюба – Азмун должна быть готова к игре. Но, естественно, все выяснится на поле, загадывать что-то заранее не стоит, - приводит слова специалиста «Евро-футбол.ру».

Добавим, что встреча за Суперкубок состоится в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19:00 по московскому времени.