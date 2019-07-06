«ПСЖ» предложил «Реалу» купить Неймара Руководство «ПСЖ» готово отпустить этим летом нападающего сборной Бразилии, но не в «Барселону».

Как сообщает Marca, чемпион Франции не хочет продавать форварда в «Барселону» из-за напряженных отношений между клубами. Однако, учитывая то обстоятельство, что Неймар изъявил желание покинуть команду, «ПСЖ» предложил мадридскому «Реалу» выкупить контракт бразильца.

Как отмечает издание, еще несколько месяцев назад в Мадриде готовы были изучить варианты перехода 27-летнего форварда, но на сегодняшний день приоритеты испанского клуба изменились и там больше не видят Неймара в качестве главной цели.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро. При этом по информации Tuttomercatoweb, «сине-гранатовые» готовы в качестве компенсации отправить во Францию полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.