СМИ: Воспитанник «Рубина» может перейти в «Зенит»

Как сообщает «Чемпионат», воспитанник «Рубина» Раиль Абдуллин привлек внимание «Зенита».
18-летний футболист начал выступление за первую команду в январе 2019 года. Он провел один матч в рамках РПЛ (с питерским клубом) и провел на поле 63 минуты.
Еще один матч он отыграл в Кубке России – в четвертьфинале «Рубин» встречался с «Локомотивом». Абдуллин провел весь матч.
Его трансферный ценник оценивается в 250 тысяч евро, а контракт с клубом в силе до 2021 года.
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