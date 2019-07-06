СМИ: Воспитанник «Рубина» может перейти в «Зенит» - Советский спорт
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06 июля 2019 12:19ФутболГичунцев Артур

СМИ: Воспитанник «Рубина» может перейти в «Зенит»

Ранее сообщалось, что защитник казанского клуба Алексей Сутормин отправится в команду Сергея Семака.

Как сообщает «Чемпионат», воспитанник «Рубина» Раиль Абдуллин привлек внимание «Зенита».

18-летний футболист начал выступление за первую команду в январе 2019 года. Он провел один матч в рамках РПЛ (с питерским клубом) и провел на поле 63 минуты.

Еще один матч он отыграл в Кубке России – в четвертьфинале «Рубин» встречался с «Локомотивом». Абдуллин провел весь матч.

Его трансферный ценник оценивается в 250 тысяч евро, а контракт с клубом в силе до 2021 года.

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