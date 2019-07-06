Боккетти договорился со «Спартаком» о расторжении контракта

«Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Напомним, ранее об уходе Боккетти из клуба заявлял владелец красно-белых Леонид Федун.
Боккетти выступал за «Спартак» с 2013 года с перерывом в полгода, которые провел в аренде в «Милане». Он сыграл за московскую команду в 115 матчах и забил пять голов.
Ранее сообщалось, что 32-летний итальянец достиг договоренности о контракте с «Вероной».
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