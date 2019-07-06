Сальваторе Боккетти: Я не прощаюсь, а говорю до свидания Итальянский защитник Сальваторе Боккетти поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку.

«Дорогие болельщики! Настал тот день, который хотелось, чтобы не наступал никогда. Я приехал в Москву молодым парнем, один, а теперь у меня есть самое ценное – семья, новые друзья и миллионы вас в моем сердце навсегда.

Никогда не забуду все радости и невзгоды, пережитые за эти прекрасные 7 лет, особенно год, когда мы выиграли чемпионат России и Суперкубок. Эти моменты навсегда останутся в моем сердце. С первой встречи вы дали мне понять, как важно не просто носить, но и играть в футболке «Спартака».

Благодарю всех, с кем работал. Желаю «Спартаку» новых побед и успехов в будущем. Поддерживайте команду, будьте всегда рядом. Ваша поддержка самая важная для команды, а я останусь ее болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Ромб будет всегда в моем сердце. Один за всех, и все за одного!» – написал Боккетти в своем Instagram.

Ранее стало известно, что «Спартак» и Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, Боккетти достиг договоренности о контракте с «Вероной».

Напомним, что 32-летний итальянец перешел в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина» за 4,5 миллиона евро. С тех пор он провел за московский клуб 115 матчей, в которых забил пять мячей.