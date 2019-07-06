Асхабадзе обозначил главные цели «Факела» на будущий сезон

Новый генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о целях команды, а также сообщил, сколько составит бюджет клуба на будущий сезон.
«Комплектование команды – это обоюдная работа, которая проводилась и продолжает проводиться в цейтноте, и за короткое время было сделано практически невозможное. Состав подбирался в течение двух недель, потому что, придя в клуб, мы увидели, что на действующем контракте в «Факеле» оставался лишь один игрок. Необходимо было оперативно включаться в работу по формированию новой команды, чтобы «Факел» элементарно смог принять участие в первом матче нового сезона.
Что касается задач «Факела», то здесь есть один главный момент, без которого в футболе ничего не будет. Это финансирование. Основной вопрос заключается именно в этом. Мы пока не говорим об увеличении бюджета, он останется на уровне прошлогоднего, и мы надеемся, что этот бюджет станет более стабильным в плане его исполнения.
Могу озвучить наш нынешний размер бюджета, который является одним из самых маленьких в ФНЛ – это примерно 220-230 миллионов рублей. В связи с этим, если говорить о задачах спортивных, то, учитывая, что в предыдущие два сезона команда вылетала из ФНЛ по турнирным показателям, но сохранялась в лиге по другим причинам, то на сегодня у клуба есть две цели – минимальная и максимальная. Минимальная – это не вылететь по итогам грядущего сезона по спортивному принципу. А максимальная задача – выигрывать в каждом матче», – сказал функционер клубной пресс-службе.
В минувшем сезоне «Факел» занял 17-е место в таблице Футбольной национальной лиги.
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