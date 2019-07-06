«Челси» и «Атлетико» договорились о переходе Мораты Испанский форвард Альваро Мората стал игроком «Атлетико» на постоянной основе.

Мадридский «Атлетико» и «Челси» достигли договоренности о переходе Альваро Мораты. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2020 года сразу по завершении арендного соглашения с лондонским клубом.

«Мы хотели бы поблагодарить Альваро за его вклад и пожелать ему удачи в будущем», - говорится в сообщении пресс-службы лондонской команды.

По информации портала Transfermarkt, переход нападающего обойдется испанскому клубу в 56 миллионов евро.

Напомним, что Мората перешел в «Челси» в июле 2017 года из мадридского «Реала» за 66 миллионов евро. В январе 2019 года лондонский клуб отдал 26-летнего испанца до лета 2020 года в аренду «Атлетико».

Позже появилась информация, что в связи с запретом на переходы в ближайшие два трансферных окна «Челси» намерен разорвать арендное соглашение. Однако «Атлетико» предпочел выплатить полную стоимость трансфера форварда и подписать с Моратой полноценный контракт.

Добавим, что в минувшем сезоне Мората провел 17 матчей за «Алетико» во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу.