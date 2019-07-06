СМИ: Защитник шведского «Гетеборга» близок к переходу в «Рубин» Об этом сообщает Expressen.

Защитник «Гетеборга» Карл Старфельт, скорее всего, станет игроком «Рубина».

Согласно источнику, казанский клуб готов заплатить за его трансфер 1 млн евро. Отмечается, что шведский клуб устраивает эта сумма, однако, стороны пока не договорились о переходе.

Ранее сообщалось, 24-летний футболист мог оказаться в «Ростове», однако, донской клуб не смог договориться с руководством «Гетеборга» о сумме сделки.

Напомним, Старфельт выступает за шведский клуб с лета 2018 года. В его активе 46 матчей, один гол и один голевой пас.