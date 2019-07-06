«Рубин» сообщил о переходе Кварацхелии В минувшем сезоне команда Романа Шаронова заняла 8-е место в таблице РПЛ.

Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия стал игроком «Рубина», о чем сообщает клубная прес-служба.

Отмечается, что 18-летний хавбек подписал соглашение до 2024 года. О других деталях сделки не уточняется.

Напомним, в начале недели Кварацхелия покинул «Локомотив», за который выступал в весенней части прошлого сезона на правах аренды. Трансфер игрока принадлежал «Рустави», однако контракт с клубом был расторгнут, после чего полузащитник стал свободным агентом.

В премьер-лиге Кварацхелия провел восемь матчей и забил один гол – 10 мая в ворота «Рубина» (4:0). Также он выходил на поле в трех матчах Кубка России и вместе с «Локомотивом» стал обладателем трофея.

7 июня Кварацхелия дебютировал в сборной Грузии, выйдя в стартовом составе национальной команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Гибралтаром (3:0).