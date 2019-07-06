Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Австрии

Футболисты тульского «Арсенала» разошлись миром в товарищеском матче с «Ред Буллом» из Зальцбурга (1:1).
В составе российского клуба отличился Ламек Банда. Чемпион Австрии отыгрался благодаря точному удару Эрлинга Бреута Холанда.
Добавим, что 12 июля тульский клуб примет на домашней арене московское «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ.
Контрольный матч
«Арсенал» (Россия) – «Ред Булл» (Австрия) – 1:1 (1:0)
Голы: Банда, 45 (1:0); Холанд, 89 (1:1).
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