Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Австрии - Советский спорт
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06 июля 2019 19:13ФутболГичунцев Артур

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Австрии

Встреча прошла в Кессене.

Футболисты тульского «Арсенала» разошлись миром в товарищеском матче с «Ред Буллом» из Зальцбурга (1:1).

В составе российского клуба отличился Ламек Банда. Чемпион Австрии отыгрался благодаря точному удару Эрлинга Бреута Холанда.

Добавим, что 12 июля тульский клуб примет на домашней арене московское «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ.

Контрольный матч

«Арсенал» (Россия) – «Ред Булл» (Австрия) – 1:1 (1:0)

Голы: Банда, 45 (1:0); Холанд, 89 (1:1).

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