Вадеева – после поражения от Швеции: Надо каждому расслабиться, мы много думаем Встреча прошла в Белграде (Сербия).

Центровая сборной России Мария Вадеева прокомментировала поражение от команды Швеции в матче за 5-е место чемпионата Европы.

Отметим, что после этой игры национальная сборная потеряла все шансы на участие в летних ОИ-2020, которые пройдут в Токио (Япония).

«Каждая девочка в команде индивидуально сильнее каждой соперницы у сборной Швеции. Но психологически мы оказались не готовы. Мы очень много переживаем, думаем, и это все выливается в плохое. Надо каждому расслабиться», – цитирует Вадееву ТАСС.