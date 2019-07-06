Вадеева – после поражения от Швеции: Надо каждому расслабиться, мы много думаем

Центровая сборной России Мария Вадеева прокомментировала поражение от команды Швеции в матче за 5-е место чемпионата Европы.
Отметим, что после этой игры национальная сборная потеряла все шансы на участие в летних ОИ-2020, которые пройдут в Токио (Япония).
«Каждая девочка в команде индивидуально сильнее каждой соперницы у сборной Швеции. Но психологически мы оказались не готовы. Мы очень много переживаем, думаем, и это все выливается в плохое. Надо каждому расслабиться», – цитирует Вадееву ТАСС.
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