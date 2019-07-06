«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Милинковича-Савича 75 млн евро - Советский спорт
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06 июля 2019 19:49ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Милинковича-Савича 75 млн евро

Клуб пытался пригласить сербского футболиста летом 2018 года.

Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич до сих пор интересен «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Marca, спортивный директор римлян Игли Таре встретился в Лондоне с представителями «красных дьяволов». Отмечается, что англичане предложили за игрока 75 млн евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник интересен «Ювентусу» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне 24-летний игрок провел за 41 матч, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.

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