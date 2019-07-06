Суперкубок России. Связанные со скаутским отделом «Ливерпуля» люди просматривали Азмуна

Ведран Чорлука: Я уже три раза проиграл матчи за Суперкубок! Надеюсь, теперь его возьмем Хорватский защитник московского «Локомотива» пообщался с журналистами накануне матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» против «Зенита».

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