Суперкубок России. Связанные со скаутским отделом «Ливерпуля» люди просматривали Азмуна - Советский спорт
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06 июля 2019 21:19ФутболКоноплев Александр

Суперкубок России. Связанные со скаутским отделом «Ливерпуля» люди просматривали Азмуна

Азмун снова на радаре топ-клубов.

Как стало известно «Советскому спорту», на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:3) присутствовали люди, связанные со скаутским отделом «Ливерпуля».

Они просматривали нападающего петербуржцев Сердара Азмуна. По нашей информации, они напишут положительный отчет.

В матче за Суперкубок иранец оформил дубль.

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