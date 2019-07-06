Нигерия обыграла Камерун в 1/8 финала КАН - Советский спорт
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06 июля 2019 22:34ФутболКоноплев Александр

Нигерия обыграла Камерун в 1/8 финала КАН

Стал известен третий финалист турнира.

Сборная Нигерии обыграла Камерун в матче 1/8 финала Кубка африканских наций – 3:2.

У победителей забивали Одион Игало (дважды) и Алекс Айоби. У проигравших отличились Стефан Баокен и Клинто Н’Жи, которым интересуется ЦСКА.

В следующем матче Нигерия сыграет с победителем Египет – ЮАР.

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