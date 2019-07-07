Аргентина победила Чили в матче за бронзу Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки – 2:1.
У победивших забивали Серхио Агуэро (12-я минута) и Пауло Дибала (22-я минута). За чилийцев отличился Артуро Вилаль (59-я минута, пенальти).
Перед перерывом был удален лидер аргентинцев Лионель Месси.
Отметим, что Аргентина не побеждала на крупных турнирах с 1993 года.
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