Сегодня стартует новый сезон ФНЛ В воскресенье, 7 июля, стартует первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2019/20.

Сегодня состоятся девять из десяти матчей 1-го тура первенства: «СКА-Хабаровск» - «Шинник», «Луч» - «Химки», «Нижний Новгород» - «Томь», «Текстильщик» - «Енисей», «Мордовия» - «Нефтехимик», «Авангард» - «Ротор», «Чайка» - «Чертаново», «Факел» - «Торпедо», «Балтика» - «Спартак-2».

Встреча между «Армавиром» и «Краснодаром-2» состоится во вторник, 9 июля.

Напомним, что ранее из лиги были исключены «Тамбов» и «Сочи», завоевавшие право сыграть в РПЛ, а также «Тюмень», «Зенит-2» и «Сибирь», вылетевшие в ПФЛ.

При этом в состав ФНЛ приняты вернувшийся из РПЛ «Енисей», а также добившиеся повышения в классе «Чайка», «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Торпедо».