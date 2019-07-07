Сегодня стартует новый сезон ФНЛ

Сегодня состоятся девять из десяти матчей 1-го тура первенства: «СКА-Хабаровск» - «Шинник», «Луч» - «Химки», «Нижний Новгород» - «Томь», «Текстильщик» - «Енисей», «Мордовия» - «Нефтехимик», «Авангард» - «Ротор», «Чайка» - «Чертаново», «Факел» - «Торпедо», «Балтика» - «Спартак-2».
Встреча между «Армавиром» и «Краснодаром-2» состоится во вторник, 9 июля.
Напомним, что ранее из лиги были исключены «Тамбов» и «Сочи», завоевавшие право сыграть в РПЛ, а также «Тюмень», «Зенит-2» и «Сибирь», вылетевшие в ПФЛ.
При этом в состав ФНЛ приняты вернувшийся из РПЛ «Енисей», а также добившиеся повышения в классе «Чайка», «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Торпедо».
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