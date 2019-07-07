Лионель Скалони: До сих пор не могу понять, за что удалили Месси Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы в матче за третье место на Кубке Америки в очередной раз подверг критике судейство турнира.

- Я до сих пор не могу понять, что такого сделал Месси, что его удалили с поля. Ощущение от сегодняшней игры еще более странное, чем на днях.

Я не понимаю критериев использования VAR на этом кубке. Либо критериии не верны, либо арбитры не могут договориться ни о чем. Думаю, что они еще не понимают, как работать с этой системой.

Я чувствую, что сейчас мы должны играть в финале, но мы получили лишь утешительный приз за победу в матче за третье место, что является наименьшим, что мы могли сделать на этом турнире, - цитирует Скалони Goal.com.

Напомним, что Месси был удален на 37-й минуте встречи против сборной Чили (2:1) после стычки с полузащитником чилийской сборной Гари Меделем.