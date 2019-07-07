Лионель Месси: Сборная Аргентины могла добиться большего, но нам не позволили Капитан сборной Аргентины Лионель Месси объяснил свой отказ выйти на церемонию награждения.

- Мы не должны быть частью этой коррупции. Мы испытывали недостаток уважения во время этого Кубка Америки. Мы могли бы добиться большего, но они не позволили нам быть в финале. Коррупция и судьи здесь не позволили болельщикам насладиться футболом, - передает слова Месси TyC Sports.

Арбитр мог бы показать желтую карточку нам обоим, но, видимо, сказалось то, что я сказал про судейство в прошлый раз, - прокомментировал аргентинец свое удаление в первом тайме матча с Чили.

Напомним, что после полуфинального матча против сборной Бразилии Месси также подверг критики арбитров турнира.

«Бразильцы совершали грязные фолы. Это происходило на протяжении всего матча. На первый взгляд, судьи принимали решение в пользу сборной Бразилии, и подобная чушь отвлекала нас от игры. Удивительно, но арбитр за весь матч ни разу не воспользовался VAR , это невероятно.

Для нас нет никаких оправданий, но нам нужно проанализировать это, проанализировать и надеяться, что КОНМЕБОЛ что-то с этим сделает», - заявил капитан сборной Аргентины сразу после матча ½ финала.

Добавим, что в матче за третье место Кубка Америки аргентинская команда переиграла сборную Чили со счетом 2:1. Однако после завершения матча Месси отказался выходить на церемонию награждения, чтобы получит бронзовую медаль турнира.