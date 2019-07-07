Олег Терехин: В матче за Суперкубок вратарь «Зенита» пару мячей мог и отбить Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России.

- Любой трофей клубам нужен, и Суперкубок тоже. Получился приличный матч, хороший для разогрева. Команды не закрылись и показали открытый футбол. Я не думал, что будет забито столько мячей.

Но, по моему мнению, вратарь «Зенита» пару мячей мог и отбить. Первый мяч Алексея Миранчука был вообще сумасшедший, а когда он забивал решающий гол, то просто покатил мяч. Наверное, вратарь уровня «Зенита» должен такие мячи брать, - приводит слова Терехина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что победу в матче за Суперкубок праздновали футболисты «Локомотива», обыгравшие «Зенит» со счетом 3:2. Таким образом, железнодорожники третий раз в истории клуба завоевали Суперкубок России.