Сегодня в финале Кубка Америки Бразилия сыграет против Перу В воскресенье, 7 июля, состоится финальный матч между сборными Бразилии и Перу.

Встреча пройдет на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и начнется в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что соперники уже встречались между собой на групповой стадии турнира. Встреча третьего тура в группе А завершилась крупной победой бразильцев – 5:0.

Добавим, что Бразилия в плей-офф Кубка Америки поочередно обыграла команды Парагвая (0:0, 4:3 пен.) и Аргентины (2:0). Футболисты Перу в 1/4 финала оказались сильнее сборной Уругвая (0:0, 5:4 пен.), а в полуфинале турнира разгромили Чили (3:0).