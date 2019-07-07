«Ювентус» готов заплатить за Погба 130 миллионов евро

Как сообщает The Times, новое предложение итальянского клуба составит 120 миллионов фунтов (€133,6 евро).
Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» за трансфер 26-летнего хавбека сборной Франции 75 миллионов евро, предоставив в качестве дополнительной компенсации на выбор 29-летнего нападающего Гарет Бейл или 27-летнего полузащитника Иско.
Также сообщалось, что руководство «ПСЖ» готово предложить в обмен на Погба бразильского нападающего Неймара.
Напомним, что Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в августе 2016 года из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Действующий контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года.
В сезоне-2018/19 французский хавбек провел 47 матчей за манкунианцев во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
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