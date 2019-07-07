Защитник «Аякса» Баккер перешел в «ПСЖ» - Советский спорт
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07 июля 2019 14:23Футбол

Защитник «Аякса» Баккер перешел в «ПСЖ»

Левый защитник «Аякса» Митчелл Баккер подписал четырехлетний контракт с «ПСЖ».

Как сообщает пресс-служба клуба, 19-летний голландец перешел в стан чемпиона Франции на правах свободного агента. Контракт с Баккером рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Баккер является воспитанником академии «Аякса». В минувшем сезоне защитник провел 28 матчей за молодежную команду «Аякса», записав на свой счет три результативные передачи и заработав пять желтых карточек.

Также в активе голландца пять матчей за молодежную сборную страны.

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