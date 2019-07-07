Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои может играть центральную роль в «Челси» Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы полузащитник Каллум Хадсон-Одои остался в лондонском клубе.

- Я знаю, что руководство «Челси» хочет, чтобы он остался. Он может играть ключевую роль для команды на поле, и это возможность, которая действительно открыта перед ним сейчас. Так что мы поговорим с ним об этом, и я надеюсь, что он останется.

Я хочу работать с ним, хочу помочь ему развиваться и улучшать свои навыки, которые он сможет продемонстрировать прямо здесь, в «Челси» - клубе, чью академию он прошел, чтобы стать игроком мирового уровня, - приводит слова Лэмпарда Goal.com.

Напомним, что руководство «Челси» отклонило четыре предложения «Баварии» о трансфере Хадсона-Одои.

Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник академии «Челси» отказывался продлевать с лондонским клубом контракт, который был рассчитан до лета 2020 года, и просил руководство команды отпустить его в мюнхенский клуб.