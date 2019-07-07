Сульшер включил Погба и Лукаку в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур - Советский спорт
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07 июля 2019 14:41ФутболЛипкин Антон

Сульшер включил Погба и Лукаку в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур

В воскресенье манкунианцы отправляются в Австралию.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер определился с 28 игроками, которые будут участвовать в предсезонной подготовке команды.

В воскресенье манкунианцы вылетают в Австралию, где сыграют с «Перт Глори» (13 июля) и «Лидсом» (17 июля), после чего выступят в Международном кубке чемпионов. Соперниками «Манчестер Юнайтед» станут «Интер» (20 июля, Сингапур), «Тоттенхэм» (25 июля, Гонконг) и «Милан» (3 августа, Кардифф).

Состав «Манчестер Юнайтед»:

вратари: Давид де Хеа, Ли Грант, Жоэл Перейра, Серхио Ромеро;
защитники: Диогу Далот, Аарон Уан-Биссака, Эрик Байи, Фил Джонс, Виктор Линделеф, Маркос Рохо, Крис Смоллинг, Аксель Туанзебе, Люк Шоу, Эшли Янг;

полузащитники: Таит Чонг, Джеймс Гарнер, Эйнджел Гомес, Дэниэл Джеймс, Джесси Лингард, Неманья Матич, Хуан Мата, Скот Мактомини, Андреас Перейра, Поль Погба;

форварды: Мэйсон Гринвуд, Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.

Защитник Маттео Дармиан и полузащитник Фред присоединятся к команде позднее.

Напомним, ранее сообщалось, что Погба может перейти в «Реал», а на Лукаку претендует «Интер».

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